Ha sfregiato con un coltello il volto della sua ex fidanzata, perché lei voleva lasciarlo e lui, al contrario, non si rassegnava alla fine della loro relazione. Per questo i carabinieri di Civita castellana, in provincia di Viterbo, hanno arrestato un 37enne italiano, che ha aggredito la ex compagna 33enne. La vicenda, trapelata solo nelle scorse ore, risale alla mattina del 5 giugno 2026, quando intorno alle 10, l’uomo ha aggredito la donna mentre i due si trovavano nei pressi della Chiesa Ortodossa Romena D’Italia, situata in località Pian Paradiso, a Civita Castellana.

A chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rignano Flaminio e quelli di Civita in ausilio. L’uomo ha mostrato loro un documento falso, ma durante la sua perquisizione i militari gli hanno trovato addosso i documenti veri. Nel frattempo, la donna è stata trasportata in ospedale, dove i sanitari le hanno diagnosticato un profondo taglio allo zigomo sinistro, destinato a causare una deformazione e uno sfregio permanente al viso, e varie ferite al polso sinistro, a una mano e a un dito della mano destra. La prognosi iniziale di guarigione stabilita per le lesioni è di 20 giorni. L’ex compagno è ora accusato di lesioni personali aggravate dall’uso di armi. Per lui si sono aperte le porte del carcere Nicandro Izzo di Viterbo.