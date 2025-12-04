Si è gettato nel lago ghiacciato per salvare il suo cane. Un gesto di grande altruismo che è costato però la vita a un 69enne dell’Indina (Usa), che lunedì scorso è morto cadendo in uno stagno nel tentativo di soccorrere il proprio animale. L’uomo si chiamava Philip Hoover e sebbene sia riuscito nel suo intento e abbia messo in salvo il cane, non è poi riuscito a sopravvivere.

Lo scorso lunedì pomeriggio l’uomo stava passeggiando insieme al suo amico a quattro zampe nei pressi del lago. Il cane deve essere stato attratto da qualcosa e si è ritrovato sul ghiaccio, che ha ceduto. Il padrone non ci ha pensato due volte e si è gettato in acqua. Un passante ha chiamato i soccorsi, ma quando sono arrivati hanno trovato l’uomo già galleggiante e privo di vita. Per lui non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso in ospedale.