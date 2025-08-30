Una ragazza di 17 anni è morta nella notte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione al quinto piano nel primo pomeriggio di ieri. La giovane era stata trasportata d’urgenza in ambulanza e sottoposta a un delicato intervento chirurgico, prima di essere ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime. Nonostante gli sforzi dei medici, la 17enne è deceduta durante la notte, lasciando sotto shock familiari, amici e vicini di casa.

Le indagini

Sull’episodio indagano gli agenti della Questura di Latina, impegnati nella ricostruzione della dinamica e delle cause della caduta. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario, forse legato alla bocciatura all’esame di riparazione, subita per il secondo anno consecutivo. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e valutando eventuali elementi che possano chiarire ulteriormente le circostanze dell’accaduto.