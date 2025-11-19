Proprio un bel tipo il 38enne francese e senza fissa dimora conosciuto a Ponte San Pietro, vicino Bergamo. Ieri ne ha combinata una grossa davanti al pronto soccorso del paese.

Sulla ripida rampa del parcheggio interrato, prima si è offerto di posteggiare l’auto a un signore di 85 anni che sembrava in difficoltà, poi però se ne è andato via lasciando il povero anziano con un palmo di naso.

Al Pronto soccorso di Ponte San Pietro

Ha rubato la macchina, approfittando della fiducia accordatagli dal vecchio signore. Che poi ha prontamente provveduto a denunciare il furto. Il ladro d’auto non ha fatto che una quindicina di chilometri al massimo. L’hanno rintracciato, intercettato e arrestato a Trezzo sull’Adda.

Lo hanno localizzato in men che non si dica: l’anziano, infatti, aveva dimenticato il suo telefono cellulare sul sedile del passeggero. Tempi grami per i ladri d’auto francesi.