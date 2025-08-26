Un episodio drammatico ha scosso il centro storico di Messina nel pomeriggio di domenica 24 agosto. Tutto ha avuto inizio in piazza Lo Sardo, quando un uomo di nazionalità indiana è stato avvicinato da uno sconosciuto che, in modo insolito e provocatorio, gli ha rivolto la frase: “Ciao, vuoi far sesso con lei?”. La donna indicata era la compagna dell’uomo, una cittadina serba di 40 anni. Di fronte al rifiuto della vittima, la situazione è rapidamente degenerata in un’aggressione brutale e inattesa.

Il quarantacinquenne di nazionalità rumena, insieme alla donna, ha dapprima spinto l’uomo a terra per poi colpirlo ripetutamente al volto con violenti pugni. Non pago, l’aggressore ha afferrato due bottiglie di vetro trovate nelle vicinanze e le ha frantumate, utilizzandone i cocci come armi. Con quei frammenti ha cercato di colpire la vittima alla gola, infliggendogli una profonda ferita e lasciandolo sanguinante a terra, privo di sensi. La prontezza dell’aggredito, che ha tentato di proteggersi con le mani, ha evitato conseguenze ben peggiori, scongiurando una tragedia che sembrava inevitabile.

L’intervento delle forze dell’ordine e gli arresti

L’aggressione ha destato il panico tra i presenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine componendo il numero di emergenza 112. Pochi minuti dopo, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno trovato la vittima in stato di shock e con una ferita profonda al collo. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi, mentre i poliziotti si sono subito concentrati sui due aggressori, fermandoli e ponendo fine alla loro furia.

La coppia, composta dall’uomo rumeno e dalla donna serba, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e trasferita in carcere in attesa di giudizio. L’episodio ha suscitato sdegno e incredulità nella comunità messinese, non solo per la gravità della violenza, ma anche per le modalità assurde con cui ha avuto origine. L’approccio provocatorio, trasformato in un attacco feroce, ha messo in evidenza quanto un rifiuto possa degenerare in pochi istanti in un’aggressione potenzialmente letale. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali altri aspetti legati al comportamento della coppia e verificare se episodi simili si fossero già verificati in passato.