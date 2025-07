Si sono scontrati con la moto su cui viaggiavano contro una macchina. Un impatto che non ha lasciato scampo ai due ragazzi di 17 anni, morti in un incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese la scorsa notte intorno alle 2.30, all’incrocio tra la via Kennedy e la via San Vito.

I due giovani sono sbalzati dalla sella finendo contro un muretto e un’auto in sosta. L’auto invece, una Fiat Punto, è finita contro un albero. Per i due minorenni non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo e a nulla sono valsi i soccorsi. Il conducente della vettura è stato portato in ospedale per i controlli e per essere sottoposto ad alcol test e drug test.