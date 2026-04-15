Una donna residente ad Alessandria d’Egitto si è suicidata in diretta Facebook, dopo aver esposto il suo disagio psicologico e parlato di alcune persone che, a suo dire, “le avevano reso la vita più difficile”. Sui social media sono circolati i filmati della diretta streaming in cui si sente la donna pronunciare le sue ultime parole, esortando a prendersi cura dei suoi figli. Tanti i commenti degli utenti, che auspicano una maggiore considerazione del disagio femminile, troppo spesso confinato alle mura domestiche.

Le autorità di sicurezza della città stanno indagando sulla morte della donna, precipitata dal tredicesimo piano durante la diretta. A tutela delle sue due figlie, due bambine in tenera età, il Consiglio Nazionale per l’Infanzia e la Maternità (Nccm) ha vietato ogni condivisione dei contenuti sensibili, ma l’episodio ha avuto comunque una grande risonanza in Egitto sollevando il tema del disagio psicologico delle donne, che spesso rimane nascosto e inascoltato.

La presidente del Nccm, Sahar El-Sonbaty, ha incaricato il dipartimento per la tutela dei minori di occuparsi immediatamente del caso e di garantire il pieno supporto alle bambine e ha ordinato che venga solo fornita assistenza psicologica e sociale. El-Sonbaty ha inoltre disposto un attento monitoraggio delle indagini in corso da parte della Procura, sottolineando la necessità di garantire un ambiente sicuro e stabile per le bambine. Ha quindi esortato gli utenti dei social media e i media ad astenersi dal condividere video o immagini relativi all’episodio, mettendo in guardia dai potenziali danni psicologici per i bambini e la famiglia, e ha sottolineato la necessità di rispettare la loro privacy e dignità.