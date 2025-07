Un 57enne si è tuffato in acqua nonostante il mare mosso ed è morto. La tragedia è avvenuta a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno, nei pressi del Mare Pineta Camping, davanti alla moglie e al figlio. Erano circa le 10:30 di oggi, martedì 29 luglio, quando alcuni bagnanti hanno avvertito la Capitaneria di Porto e i Vigili del fuoco dopo aver visto un bagnante tuffarsi in mare, in evidente difficoltà, che non riusciva più a riemergere.

L’uomo, residente a Sant’Antimo (Napoli), si era tuffato nonostante la bandiera rossa esposta per segnalare le condizioni proibitive del mare. I bagnini dello stabilimento si sono lanciati tra le onde nel tentativo di soccorrerlo, senza però riuscirci. Immediatamente è giunta anche la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli ed è stato richiesto il sorvolo dell’elicottero partito dal nucleo di Pontecagnano.

I caschi rossi sono riusciti a recuperare la salma dell’uomo senza vita. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e il 118.