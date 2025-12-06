Un’anziana signora è stata uccisa a martellate in casa a Ostia. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro.

Nipote fermato alla stazione della metro

L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Molteni quando i vicini, sentendo le urla, hanno contattato il Nue 112.

All’arrivo i poliziotti hanno trovato la donna di 80 anni a terra in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. Il giovane, che era scappato prendendo la metro, è stato bloccato poco dopo. L’ipotesi è che l’aggressione sia avvenuta durante una lite. Da chiarire il movente.