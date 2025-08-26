Fermato dai carabinieri il presunto responsabile dello stupro di una donna di 60 anni avvenuto all’alba di domenica nel parco di Tor Tre Teste a Roma.

Si tratta di un 26enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è accusato di rapina e violenza sessuale. È stato fermato nei pressi della stazione Termini.

In caserma il gambiano ha confessato il crimine adducendo come giustificazione di essere stato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (crack in particolare), acquistate pochi minuti prima dell’aggressione nel quartiere Quarticciolo.

Il cerchio intorno al responsabile si era cominciato a stringere dopo un’attenta presa di visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri hanno estrapolato un frame in cui si vede un giovane – con una maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino – mentre cammina in strada.

La vittima stava portando a spasso il cane, come tutte le mattine, nel parco a pochi metri da casa quando è stata aggredita, rapinata e violentata.

Erano da poco passate le 6 del mattino, ha raccontato la donna nella denuncia presentata ai Carabinieri, quando uno sconosciuto l’ha avvicinata all’improvviso nel parco di Tor Tre Teste, a quell’ora deserto.

Dopo averle strappato il cellulare che aveva nel marsupio, l’uomo l’ha stuprata.