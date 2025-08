Cosa è davvero successo quella notte? Perché Simona è morta? Com’è possibile che nessuno si sia accorto che non si muoveva più in piscina? Perché mancano video della festa? Dov’erano l’alcool, la torta? E perché nessuno ha avvisato i genitori? Sono le domande, ancora senza risposta, che la famiglia di Simona Cinà, pallavolista ventenne, continua a ripetere con dolore. La giovane è morta nella notte tra primo e il due agosto durante una festa di laurea a Bagheria, nel Palermitano, alla quale partecipavano circa 80 tra ragazzi e ragazze.

“Voglio sapere perché è morta, voglio sapere che è successo”, ripete la madre, Giusy Corleone, tra le lacrime. Il padre, Luciano Cinà, aggiunge: “Voglio chiarezza sulla sua fine”. I fratelli, Roberta e Gabriele, denunciano: “Era una festa di laurea, ma non abbiamo visto la torta, né trovato alcolici. Quando siamo arrivati, i ragazzi erano bagnati e in silenzio. Di mia sorella abbiamo trovato solo le scarpe, non i vestiti”. Il fascicolo della Procura di Termini Imerese, al momento senza indagati, ipotizza omicidio colposo. L’autopsia, disposta per lunedì, potrebbe chiarire le cause del decesso. “Non vogliamo puntare il dito su nessuno, ma conoscevamo Simona. Non era una che poteva annegare in piscina”, dicono i fratelli. “Faceva surf, era sportiva, controllata, e non avrebbe mai preso droghe. Forse qualcuno ha messo qualcosa nel suo bicchiere”.

Alla festa di laurea erano state invitate 80 persone con un messaggio su WhatsApp. Con parole che oggi appaiono davvero inquietanti: “Ci sarà anche una piscina in villa! Se proprio a fine serata qualcuno è troppo ubriaco e per caso cade in piscina, considerate l’idea di portare un costume in macchina”.