Sofia Napolitano, studentessa torinese di 20 anni, era stata dichiarata scomparsa dalla madre dopo due giorni senza notizie. Ma nelle scorse ore la ragazza è riapparsa con un video diffuso sui social: “Io sono la persona scomparsa. Volevo fare questo video e metterlo su tutte le piattaforme per precisare che sto bene, sono tranquilla e non mi sta succedendo niente”. Nel filmato, Sofia spiega di trovarsi con il fidanzato: “Ci conosciamo da più di un anno, non da pochi mesi. Purtroppo la mia famiglia non ha mai visto di buon occhio questa unione”. Aggiunge di aver vissuto conflitti pesanti in casa: “La mia famiglia ha cercato di ostacolarci fin dalla prima volta in cui è arrivato in Italia. Ci sono stati litigi pesanti e lui ha dovuto assistere, era con me al telefono quando mi facevano del male sia psicologicamente che fisicamente. L’unica mia valvola di sfogo era uscire con lui: non è un ragazzo cattivo, è un angelo”. Prima di allontanarsi, Sofia avrebbe lasciato una lettera: “Ho spiegato le motivazioni e che questo allontanamento non sarebbe stato per sempre. Non mi trovavo più bene in città. La mia famiglia mi ha tolto tutti i documenti, mi hanno sequestrato telefono e computer. Ho dovuto imparare il suo numero a memoria per chiamarlo”. E conclude: “Ho 20 anni e sono più che maggiorenne. Se ho preso questa decisione è perché in casa non vivevo una situazione semplice. La nostra relazione è stabile”.

Secondo i genitori, invece, Sofia frequenterebbe da pochi mesi un coetaneo colombiano, conosciuto online. “La stessa amica che li aveva fatti conoscere aveva litigato con lui”, racconta la madre, Patrizia Pignalosa. Lo zio Paolo aveva scritto: “Dietro a ogni allontanamento c’è sempre una storia, un dolore, un dramma familiare che non possiamo ignorare”.