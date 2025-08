A Selargius, in provincia di Cagliari, l’amministrazione comunale ha avviato un piano straordinario per favorire l’inclusione abitativa delle famiglie rom. Questo prevede un contributo di 8.500 euro per ogni nucleo familiare che voglia acquistare una casa, venendo incontro alle esigenze di quanti risiedono precariamente nel campo sosta di Pitz’e Pranu. I fondi destinati ai rom “sono regionali e vincolati. Non sono soldi che i selargini versano in tasse”, spiega il sindaco di Selargius, Gigi Concu, come riportato da L’Unione Sarda. Si tratta di fondi regionali, vincolati, “e quindi non utilizzabili per altre finalità”, sottolinea il primo cittadino.

Da mesi in città si fatica a trovare immobili in locazione e questo si scontra con l’esigenza del Comune di liberare la zona dell’agro, chiudendo il campo sosta. Di qui la decisione di investire parte dei fondi regionali di aiutare direttamente e in modo concreto sedici nuclei familiari con diversi bimbi al seguito, mettendoli nelle condizioni di poter comprare una casa. “Da anni cerchiamo di sgomberare il campo di Pitz’e Pranu, per poter bonificare l’area ed eliminare la bomba ecologica le cui conseguenze si ripercuotono pesantemente su tutto il territorio”, aggiunge Concu, “e sono note anche le difficoltà a trovare nuova collocazione alle sedici famiglie attualmente presenti nel campo, alcune con minori”.