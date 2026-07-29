Sonia Exelby, cittadina britannica di 32 anni, sarebbe stata uccisa in Florida dopo essersi recata negli Stati Uniti per incontrare un uomo conosciuto online. Secondo quanto riferito dai media americani, la donna avrebbe persino pagato il suo assassino.

La vicenda

Per l’omicidio è stato arrestato Dwain Hall, 53 anni, che dovrà affrontare il processo negli Stati Uniti a novembre. L’uomo è accusato anche dell’uso fraudolento delle carte di credito della vittima. Exelby era scomparsa dalla sua abitazione di Southsea, vicino Portsmouth, il 12 ottobre; il suo corpo è stato ritrovato cinque giorni dopo nella contea di Marion, in Florida.

Secondo gli investigatori, la donna, descritta come fragile e con difficoltà personali, avrebbe conosciuto Hall, ritenuto vicino a una setta, e tra i due sarebbe nato un rapporto culminato in un tragico accordo.

La famiglia, attraverso la polizia dell’Hampshire, ha voluto ricordarla come “una persona davvero bellissima, dentro e fuori” e “l’anima più gentile”. Nel messaggio diffuso dai parenti si legge: “Aveva un animo dolcissimo, così dolce che ha scelto di diventare vegana perché non sopportava l’idea che un animale soffrisse solo per poterlo mangiare”.

I familiari hanno ricordato anche la sua passione per la musica: “Sonia suonava il pianoforte con una naturalezza disarmante e, quando cantava, aveva la voce di un angelo”. “Non giudicava mai, non criticava mai: semplicemente accettava le persone per come erano e le amava per questo”.