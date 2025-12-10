Ha detto all’uomo con cui aveva avuto una relazione di essere rimasta incinta e quando lui ha fatto capire di non volerlo riconoscere, lei gli ha sparato tre colpi di pistola, uno dei quali lo ha ferito a una gamba. E’ accaduto lo scorso 8 marzo a Bari e la donna, una 26enne, è stata arrestata nei giorni scorsi dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura.

L’uomo, che fu trasportato in ospedale, inizialmente disse di essere stato ferito da uno sconosciuto mentre faceva jogging. Ma le indagini dei poliziotti della squadra mobile di Bari hanno portato a riconoscere le responsabilità della donna che è stata posta ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.