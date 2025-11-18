Un grave episodio di violenza si è verificato il 16 novembre a Ischia Porto, nella zona della Riva Destra. Un uomo di 30 anni, sordomuto, è stato brutalmente aggredito da quattro persone all’esterno di una discoteca. La vittima si era avvicinata per soccorrere un giovane che in quel momento stava subendo un violento pestaggio da parte dello stesso gruppo, composto da quattro coetanei, tra cui tre di nazionalità ucraina. Il tentativo di difendere il ragazzo ha scatenato la reazione del branco, che si è immediatamente rivolto contro il testimone, colpendolo con calci e pugni senza alcuna esitazione.

Le indagini e l’identificazione degli aggressori

Dopo aver sporto denuncia, le vittime hanno collaborato con le forze dell’ordine, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti sul posto. Grazie alle informazioni raccolte, tra cui il soprannome con cui uno degli aggressori era conosciuto sull’isola, gli investigatori sono riusciti a ricostruire rapidamente la dinamica degli eventi e a indirizzare le ricerche verso i responsabili. Un contributo decisivo è arrivato dalle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza situata nelle vicinanze, che hanno permesso di riconoscere i protagonisti della violenza e confermare le testimonianze.

Cosa mostrano i filmati

Le riprese, della durata di poco più di due minuti e mezzo, documentano l’intero accaduto con una chiarezza sconvolgente. All’inizio si vedono i quattro aggressori infierire sul primo ragazzo, colpendolo anche dopo la caduta a terra. Poco dopo compare il 30enne sordomuto che tenta di avvicinarsi per interrompere il pestaggio, trattenuto inizialmente da alcune ragazze che cercano di dissuaderlo. L’uomo però si libera e corre verso il gruppo, ma viene immediatamente circondato e malmenato con la stessa violenza riservata alla prima vittima.