“Colpito agli occhi e al cranio. Prognosi riservata”. È la crudele sorte toccata a Ombra, un gattino innocente che è stato utilizzato come bersaglio da un tizio che non aveva di meglio da fare che sparare in giro col suo fucile ad aria compressa.

Fucilate su un gattino a Ostuni

Il tizio sarebbe un uomo di 50 anni, ignaro delle regole minime di umanità e anche, evidentemente, del fatto che c’è sempre una telecamera accesa da qualche parte. Ovvio che sia stato identificato in poche ore.

Siamo a Ostuni, in provincia di Brindisi. Il gattino se ne stava come al solito pacioso nel suo angolo di marciapiede in zona Santa Caterina quando da un’auto in corsa sono partiti i colpi che l’hanno centrato in pieno.

Il gattino ha perso un occhio

Ha denunciato tutto sui social l’assessore alla tutela degli animali del Comune di Ostuni, Laura Greco. “Il gatto è stato colpito a distanza ravvicinata, in pieno volto. Ha perso un occhio e rischia di perdere anche l’altro”. “I pallini – racconta ancora Laura Greco, che è anche una veterinaria – si sono conficcati nella regione del cranio e in una zampa, causando una frattura oltre ai danni devastanti alla vista. Ora è ricoverato in una clinica veterinaria di Ostuni, dove la prognosi resta riservata”.