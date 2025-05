Una tragedia si è consumata in tarda mattinata sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, lungo il litorale ravennate. Una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa mentre si trovava sul bagnasciuga a prendere il sole. Il mezzo pesante era in azione per la sistemazione dell’arenile in vista dell’inizio della stagione balneare. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto davanti agli occhi increduli di altri bagnanti presenti in spiaggia. L’allarme è stato immediatamente lanciato da un bagnino di una torretta vicina.

Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente gli uomini della Capitaneria di Porto, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118. Tuttavia, per la donna non c’era ormai più nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. L’identità della vittima non è stata ancora ufficialmente resa nota e sono in corso gli accertamenti per la sua identificazione. Intanto è stata avvisata la pm di turno in Procura a Ravenna, Lucrezia Ciriello.

Indagini in corso sul conducente e sul mezzo

Il conducente della ruspa, dopo l’investimento, è sceso dal mezzo e si è messo a urlare e correre, probabilmente sotto choc per l’accaduto. L’uomo è stato identificato e sarà sottoposto agli accertamenti di rito, inclusi test per valutare le sue condizioni psico-fisiche al momento dell’incidente.

Anche il mezzo pesante verrà esaminato attentamente. Gli inquirenti vogliono chiarire perché l’operatore non si sia accorto della presenza della donna e se ci siano stati eventuali malfunzionamenti nei sistemi di segnalazione o visibilità del veicolo. Allo stesso tempo, si cerca di capire come mai la vittima non abbia percepito il pericolo imminente.