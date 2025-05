Francesco Marchetto, ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco e primo a indagare dopo l’omicidio di Chiara Poggi nell’estate del 2007, rompe il silenzio con dichiarazioni che riaccendono i riflettori su uno dei casi più controversi della cronaca italiana.

In un’intervista a La Vita in Diretta su Rai Uno, Marchetto ha espresso la sua convinzione sull’innocenza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata. “Dopo dieci giorni in cui chiedevo di condurre indagini a 360 gradi, quando ho alzato il dito per dire ‘guardiamo anche da quella parte’, sono stato immediatamente esautorato”, ha raccontato l’ex comandante.