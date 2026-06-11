Avrebbe sparato con un fucile al nuovo compagno della ex convivente. A finire in manette un 60enne, già noto a forze dell’ordine. È accaduto nel centro di Parete, nel Casertano. Il presunto aggressore è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Parete e dai colleghi del nucleo investigativo della compagnia di Aversa: le accuse sono di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe raggiunto il luogo dove si trovavano l’ex compagna di 28 anni e un uomo di origine tunisina di 59 anni, con il quale la donna starebbe intrattenendo una nuova relazione. Il 60enne, secondo l’accusa, avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo all’indirizzo del tunisino, per poi fuggire. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure per poi trasportare il ferito all’ospedale di Aversa.

Le condizioni del 59enne sono apparse immediatamente critiche, tanto che l’uomo è stato sottoposto ad un urgente intervento chirurgico. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Alla luce degli elementi acquisiti, il 60enne, nel frattempo rintracciato e bloccato, è stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.