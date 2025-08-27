Una sparatoria è avvenuta nella scuola cattolica dell’Annunciazione, a Minneapolis. Secondo i media locali, ci sarebbe almeno un morto e sei feriti. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l’attacco definendolo “un orribile atto di violenza”. La persona che ha aperto il fuoco nella scuola è stata contenuta, ha dichiarato la polizia, come riportato dalla CNN, precisando che non c’è più pericolo per la comunità.