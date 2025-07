Nella notte tra domenica e lunedì, ad Acilia, alla periferia di Roma, una ragazza egiziana di 19 anni è rimasta ferita in un agguato a colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto in via Giuseppe Beduschi, dove ignoti, a bordo di un’auto in transito, hanno esploso diversi colpi contro un palazzo. Uno dei proiettili ha raggiunto la giovane al ginocchio mentre si trovava affacciata al balcone dell’abitazione.

La ragazza, arrivata in Italia a giugno per trascorrere le vacanze estive con il padre, che lavora regolarmente nel Paese, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Acilia e della compagnia di Ostia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.