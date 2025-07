Un ragazzo ha spinto giù in un fossato un gatto, precipitato in una zona interdetta al pubblico, ad Angri, nei pressi del Castello Doria (Salerno). Un gesto che non è passato inosservato ai testimoni, che subito hanno allertato i vigili del fuoco. Nonostante la caduta, l’animale sta bene e anzi, il fatto che quelle immagini siano finite sui social ha permesso alla sua famiglia “umana” di ritrovarlo e recuperarlo.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, tranquillizzando i suoi concittadini sulla sorte del micio: “Pippo è il nome del gatto che è stato buttato nel fossato, ha una famiglia che lo sta cercando da 2 mesi. Dopo aver visto le foto e i video che circolavano sui social sono venuti a recuperarlo. Li ho conosciuti io personalmente e mi chiedevano anche di fare un post sulla pagina del sindaco, per tranquillizzare tutti e comunicare che Pippo è tornato a casa. Un messaggio che riscalda il cuore. Da un gesto crudele e disumano, è nato un piccolo miracolo: Pippo ha ritrovato la sua famiglia”.