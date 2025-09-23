Nei pressi della ferrovia che costeggia il rione Casette, a Spoleto, nella tarda serata di lunedì 22 settembre è stato trovato un sacco contenente il cadavere di una persona fatta a pezzi. La macabra scoperta è stata fatta da un passante, che ha immediatamente allertato le autorità: sul posto sono intervenuti i carabinieri, il sostituto procuratore della Procura di Spoleto, il medico legale e i vigili del fuoco. Il corpo è stato individuato in un’area verde a ridosso dei binari e a notarlo è stato un passante che, insospettito dalla presenza del sacco, ha poi scoperto un corpo sezionato e smembrato all’interno.

Le indagini

Gli investigatori stanno effettuando rilievi tecnici sul sacco e sull’area circostante, nel tentativo di individuare tracce utili a ricostruire come e quando il corpo sia stato abbandonato. Le operazioni sono coordinate dalla Procura di Spoleto e condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Perugia, con il supporto del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS). Al momento il corpo non è stato ancora identificato e sarà necessario attendere l’esito degli accertamenti medico-legali per avere conferme riguardo all’identità della vittima.

Intanto gli investigatori stanno incrociando i dati con le denunce di persone scomparse negli ultimi mesi nella regione e nelle zone limitrofe, con la speranza è di risalire all’identità in tempi brevi, mentre le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vie vicine. Naturalmente l’attenzione è puntata su chi possa aver trasportato e lasciato il sacco in quell’area appartata ma comunque non lontana dal centro abitato: non si esclude infatti che il cadavere sia stato smembrato altrove e poi trasportato fino al punto del ritrovamento.