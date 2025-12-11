Un abito bianco elegante, una location da sogno affacciata sul lago di Como, amici e parenti riuniti per celebrare un matrimonio civile che sembrava impeccabile. Tutto, almeno in superficie, lasciava pensare a una giornata indimenticabile. E invece era una messa in scena orchestrata dalla sposa, che aveva nascosto un dettaglio cruciale: era già sposata con un altro uomo.

La vicenda è emersa grazie a uno dei testimoni dello sposo, insospettito da alcuni elementi poco chiari e deciso a verificare l’esistenza delle pubblicazioni matrimoniali. Una volta consultati gli atti ufficiali, la verità è venuta a galla: non risultava alcun matrimonio registrato.

La cerimonia simbolica e i primi sospetti

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, la finta cerimonia era stata celebrata da un conoscente della sposa e aveva incluso il “rito della sabbia”, un simbolico gesto di unione tra due anime attraverso la fusione di sabbie colorate. Alla celebrazione erano presenti parenti e amici dello sposo, mentre la sposa non aveva portato con sé alcun invitato, alimentando i dubbi.

Dopo il pranzo, il testimone sospettoso si è rivolto all’ufficio anagrafe competente per verificare l’ufficialità dell’unione. La risposta è stata chiara: nessuna documentazione, nessun matrimonio reale.

La scoperta dell’inganno e le indagini

Una volta scoperto l’inganno, sono stati chiamati i carabinieri, che hanno convocato entrambi gli “sposi” per chiarire la situazione. L’uomo ha così appreso che la compagna era già legalmente sposata e, non avendo mai trovato il coraggio di rivelarlo, aveva organizzato una falsa cerimonia pur di non confessare la verità. Le forze dell’ordine stanno ora valutando eventuali reati legati alla messa in scena.