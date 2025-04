Dovevano sposarsi sabato a Palermo, ma alla vigilia del fatidico sì il matrimonio si è trasformato in un incubo. Il promesso sposo è infatti scomparso nel nulla, portando via con sé anche i regali ricevuti da amici e parenti, comprese le tradizionali buste con denaro. Raccontata dal Giornale di Sicilia, la vicenda ha come protagonisti una psichiatra e un suo ex paziente, con cui aveva intrecciato una relazione sentimentale. Lui, un ceramista che in passato aveva sofferto di una grave forma di depressione, era stato in cura proprio dalla donna.

La scomparsa

Dopo la sua improvvisa scomparsa, la psichiatra – preoccupata per la salute mentale del compagno – ha denunciato la scomparsa alle autorità. La polizia lo ha rintracciato il giorno seguente a Balestrate, in provincia di Palermo: dormiva in auto ed era sotto l’effetto di un ansiolitico. È stato condotto in ospedale per accertamenti e successivamente riaccompagnato a casa. Insieme a lui sono stati recuperati anche i regali di nozze.

Il ritrovamento

I primi segnali di crisi – raccontano i ben informati – erano emersi già il giovedì, quando una discussione sul passato e sulla lista degli invitati aveva incrinato l’atmosfera prematrimoniale. Tuttavia, la donna non avrebbe mai potuto immaginare che il futuro marito arrivasse a tanto. Il venerdì sera, apparso visibilmente turbato, l’uomo aveva detto di voler cenare con la madre. Da quel momento, però, si erano perse completamente le sue tracce. La futura sposa ha tentato invano di contattarlo, finché non ha ricevuto alcuni messaggi inquietanti: “Non sarei mai dovuto nascere”, “Me ne vado”, “Ti amo, ma ti faccio del male. Non posso più vivere così”. Parole che hanno fatto temere il peggio. È seguita la denuncia e, fortunatamente, il ritrovamento. Resta ora da capire se la donna riuscirà di nuovo a prendersi cura del suo ex paziente. O marito. O quasi marito.