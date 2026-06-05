È finito nei guai un uomo di 30 anni, bresciano e già noto alle forze dell’ordine, denunciato per oltraggio a un incaricato di pubblico servizio. L’episodio è avvenuto alla stazione di Rovato, dove il controllore del treno gli aveva semplicemente chiesto di esibire il biglietto. Secondo quanto riferito dalla questura di Brescia, al momento del controllo il passeggero è risultato sprovvisto di titolo di viaggio. Invitato a scendere dal convoglio, come previsto dalle procedure, avrebbe reagito in modo violento sputando in faccia al capotreno.

L’intervento della Polizia Ferroviaria

A seguito dell’accaduto è stato proprio il capotreno a segnalare l’episodio alla Polizia Ferroviaria, che è intervenuta per identificare l’uomo e avviare le procedure di denuncia. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli intensificati dalla questura di Brescia insieme agli agenti della Polfer. Negli ultimi giorni sono state identificate 2.272 persone e 12 soggetti sono stati arrestati o denunciati nell’ambito delle verifiche su sicurezza e regolarità del trasporto ferroviario.