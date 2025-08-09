Questa estate si sta rivelando molto complicata per gli stabilimenti balneari, con molte spiagge attrezzate che registrano forti cali di presenze a causa, a detta di molti, dei prezzi molto alti e del carovita che pesa sempre di più sulle famiglie italiane. A commentare la situazione anomala di questa estate 2025 ci sono anche dei vip: tra loro l’attore Alessandro Gassmann che ha lanciato sui social un messaggio diretto ai gestori degli stabilimenti. I prezzi troppo alti stanno spingendo i turisti verso le spiagge libere.

Il messaggio di Gassmann ai gestori dei lidi balneari

“Leggo che la stagione non sta andando bene bene. Secondo voi perché? Forse avete un po’ esagerato con i prezzi e la situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?”

Nella foto che accompagna il post si vedono degli ombrelloni chiusi e lettini vuoti all’interno di una spiaggia deserta.