Il conduttore Rai Stefano De Martino è rimasto vittima del furto del suo orologio Patek Philippe del valore di alcune migliaia di euro. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre, in zona Bocconi a Milano.

Il conduttore di “Affari Tuoi” è stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il “trucco dello specchietto”. Hanno urtato lo specchietto della sua Mercedes e, quando De Martino ha tirato fuori la mano per rimetterlo in posizione, gli hanno sfilato l’orologio.

Il rapinatore gli ha urlato: “Lasciami o ti sparo”

De Martino era in via Castelbarco ed è prima stato toccato da un scooter allo specchietto. Quando ha sporto la mano per rimetterlo a posto è subentrato un secondo scooter con due uomini in sella che hanno cercato di sfilargli l’orologio. L’ex ballerino ha cercato di resistere ma uno dei rapinatori gli ha gridato: “Lasciami o ti sparo”. A questo punto De martino ha desistito.