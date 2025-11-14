Un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere di Ostermalm, nel centro di Stoccolma. Sul posto sono giunte numerose ambulanze e un elicottero di soccorso.

“Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell’ambulanza sul posto”, ha dichiarato Oscar Davila dei servizi di soccorso, riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet.

“L’autobus non era in servizio e a bordo c’era solo l’autista”

Secondo la polizia ci sono anche “diversi morti”. Lo scontro che è avvenuto poco dopo le ore 15 di questo pomeriggio. Il conducente è stato fermato per essere interrogato. La causa dell’incidente potrebbe essere un suo malore, secondo fonti che hanno parlato con il quotidiano svedese Expressen.

Quanto al bilancio delle vittime, sempre secondo i media ci sarebbero tre morti e diversi feriti. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 15 ed alle 17 si è conclusa l’operazione di soccorso.

“L’autobus non era in servizio e a bordo c’era solo l’autista”, ha dichiarato Mathias Häglund, comandante dei vigili del fuoco, riportato da Svt, la Tv di servizio pubblico.