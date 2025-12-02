Dopo altri casi simili a Genova, Bruxelles e Grosseto, anche a Chiuduno, in provincia di Bergamo, scoppia la polemica sulle celebrazioni natalizie a scuola. All’istituto comprensivo del paese, che conta poco più di seimila abitanti, sono arrivate precise raccomandazioni dalla dirigenza: evitare simboli religiosi che possano risultare sensibili per gli alunni di origine straniera. Secondo quanto riportato, l’indicazione sarebbe stata chiara e dettagliata, invitando a rivedere ogni poesia o canzone natalizia per rimuovere elementi legati alla Natività, lasciando tali riferimenti alla sola ora di religione.

Decorazioni “neutre” e reazioni

Le nuove linee guida non riguardano soltanto i testi delle attività scolastiche, ma anche le decorazioni all’interno dell’edificio. Nei corridoi e nelle aule sarebbero ammessi solo elementi considerati neutri, come pupazzi, fiocchi di neve, alberi e palline, mentre sarebbero esclusi simboli riconducibili alla tradizione cristiana, come la stella cometa. Chi aveva proposto di donarne una alla scuola avrebbe ricevuto un cortese rifiuto, poiché ritenuta “troppo religiosa”. La decisione ha generato discussioni nel paese, tra chi sostiene la volontà di inclusione e chi teme un’eccessiva rimozione delle tradizioni natalizie.