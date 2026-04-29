Cambiano le regole per i fumatori sul litorale romano. Con il via libera unanime dell’Assemblea Capitolina, Roma introduce nuove linee guida che limiteranno il fumo sulle spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta, segnando una svolta destinata a incidere sulle abitudini estive di residenti e turisti.

La delibera, firmata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara e approvata in Aula Giulio Cesare con il sostegno di maggioranza e opposizione, punta a regolamentare in modo più rigido l’uso delle sigarette in spiaggia, con l’obiettivo dichiarato di ridurre l’inquinamento ambientale e promuovere un cambiamento culturale.

Il cuore del provvedimento è il divieto di fumare entro cinque metri dalla battigia. Una misura che riguarda non solo le sigarette tradizionali, ma anche sigari, sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato come Iqos e Glo. Il divieto, viene specificato nella delibera, nasce per contribuire alla prevenzione dell’inquinamento marino causato dai mozziconi.

Il tema ambientale è infatti centrale. Secondo i dati richiamati durante il dibattito, i mozziconi rappresentano una quota significativa dei rifiuti presenti in mare e il loro smaltimento richiede anni. Un’emergenza ambientale che ha contribuito a raccogliere consenso trasversale attorno alla misura.

Le nuove disposizioni entreranno nell’ordinanza balneare in partenza con l’inizio della stagione estiva e sarà previsto un periodo iniziale di tolleranza per consentire agli operatori di adeguarsi.

Aree fumatori e nuove regole per stabilimenti e concessionari

Accanto al divieto vicino alla riva, la delibera introduce un secondo elemento chiave: la creazione di aree dedicate ai fumatori all’interno delle spiagge.

Saranno concessionari e gestori degli stabilimenti a dover individuare e organizzare questi spazi, che dovranno essere chiaramente segnalati attraverso cartellonistica visibile e multilingue. Una soluzione pensata per conciliare la tutela ambientale con le esigenze dei fumatori, evitando un divieto assoluto.

I gestori potranno decidere come organizzare queste zone, anche individuando specifici settori o ombrelloni destinati ai clienti fumatori. Resta inoltre consentito fumare nelle aree esterne di bar e ristoranti, negli spazi riservati alla clientela.

Sul rispetto delle nuove regole vigileranno non solo i concessionari, ma anche la Capitaneria di Porto e la polizia locale, chiamate a far rispettare le disposizioni lungo il litorale.

Il provvedimento è stato definito dai promotori un passaggio di “cambiamento culturale”, richiamando l’evoluzione già avvenuta in passato con i divieti di fumo nei locali pubblici e in altri spazi condivisi.

Anche dalle opposizioni sono arrivate aperture, seppur con richieste di chiarimento. Forza Italia ha chiesto che eventuali costi organizzativi non ricadano sui gestori privati e ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico con Municipio X e associazioni di categoria per definire protocolli condivisi.

Una misura già diffusa nel mondo e ora anche a Roma

La scelta di Roma si inserisce in una tendenza internazionale già consolidata. Il divieto di fumare in spiaggia, salvo in aree dedicate, è infatti presente in molte realtà estere ed è sempre più diffuso come strumento di tutela ambientale e sanitaria.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il modello smoke-free è già applicato su diverse spiagge di New York, Los Angeles e Santa Monica. In Europa, anche Spagna e Francia hanno recentemente avviato o rafforzato misure analoghe.

Il Campidoglio guarda proprio a queste esperienze come riferimento per un percorso che punta non solo a ridurre i rifiuti da mozzicone, ma anche a ridefinire il rapporto tra spazi pubblici e tutela ambientale.

La novità sulle spiagge romane potrebbe quindi rappresentare il primo passo verso regolamentazioni ancora più estese. Per l’estate che sta per iniziare, intanto, i fumatori dovranno abituarsi a nuove regole: niente sigarette vicino alla battigia e spazio solo nelle aree consentite. Una rivoluzione soft, ma destinata a cambiare il volto del litorale romano.