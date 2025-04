La storia di un uomo prigioniero della matrigna che lo ha sequestrato per 20 anni è emersa in un tribunale americano in uno scenario di crudeltà e squallore.

Una vicenda che se la leggi alla sera ti fa dormire male. Altro che Cenerentola, questa è cronaca vera. La matrigna nega tutto ma da quel che si legge il poveretto ha raccontato la verità. Impossibile almeno per ora capire cosa abbia motivato un odio tanto feroce.

Così ha inizio il racconto di Sarah Maslin Nir che ha ricostruito la terribile vicenda per il New York Times.

I vigili del fuoco hanno trovato un uomo di 32 anni che pesava 30 chili. La polizia afferma che la matrigna lo ha rinchiuso da quando aveva 12 anni.

E prosegue. Il pompiere ha raccolto la figura accasciata sul pavimento della cucina ed è corso verso l’ambulanza. Mentre l’ambulanza sfrecciava verso l’ospedale, i soccorritori gli hanno somministrato ossigeno. Nell’abitacolo regnava una gran puzza è un infermiere ha storto il naso.

Come per scusarsi, il paziente ha parlato. Era passato più di un anno dall’ultima volta che gli era stato permesso di fare la doccia, ha detto.

Poi ha iniziato a parlare e non si è più fermato. Ha detto il suo nome, dicendo di avere 32 anni e di aver trascorso gran parte della sua vita prigioniero del padre e della matrigna, che lo chiudevano nella sua stanza per circa 23 ore al giorno.

In ospedale, ha continuato la sua storia. Era rimasto intrappolato per vent’anni, costretto a defecare nei giornali e a urinare con un imbuto dalla finestra del secondo piano. Non vedeva un medico o un dentista da vent’anni. A volte gli veniva dato un panino. I suoi denti erano così cariati che spesso si rompevano mentre mangiava. Era alto 1,75 m, ma pesava solo 30 kg.

Il viaggio in ambulanza, disse, era la prima volta che veniva lasciato uscire di casa da quando aveva 12 anni.

La ribellione del prigioniero

Poi, confessò. Era stato lui ad appiccare l’incendio. Aveva usato un accendino dimenticato nella tasca di una vecchia giacca che gli aveva regalato la matrigna. Se non fosse morto nell’incendio, aveva pensato, forse sarebbe stato finalmente liberato.

Con l’accendino ha dato fuoco a una pila di carta per stampante, ha raccontato alla polizia. Ha aspettato che le fiamme divampassero incontrollabili prima di chiamare aiuto.

La matrigna ha aperto la porta e lui è fuggito al piano di sotto, dove è crollato a terra. Secondo un rapporto della polizia, altre due persone sono arrivate in casa proprio in quel momento e, mentre l’uomo era lì sdraiato, ha sentito la matrigna “urlare loro di prendere un cacciavite per togliere le serrature dalla porta” prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

La matrigna gli ha intimato di alzarsi e lavarsi la faccia, ha raccontato agli investigatori; non voleva che nessuno vedesse quanto fosse sporco.

Non l’ha ascoltata.

“Non si è alzato di proposito per costringere i vigili del fuoco a prenderlo”.

Le rivelazioni iniziate durante quel viaggio in ambulanza, scrive Sarah Maslin Nir, hanno svelato uno dei segreti più sconvolgenti che abbiano mai macchiato Waterbury, una piccola ex città manifatturiera nella parte meridionale del Connecticut.

La polizia ora crede a ciò che l’uomo ha detto in ambulanza quella sera: negli ultimi 20 anni, una stanza di 2,4 x 2,7 metri all’ultimo piano di una casa fatiscente al 2 di Blake Street è stata la cella di un ragazzo – ora uomo – visto l’ultima volta dal mondo esterno quando era in quarta elementare.

Ma molti nella comunità temevano datempo per l’incolumità del ragazzo.

Per anni prima della sua scomparsa, i suoi insegnanti, compagni di classe, vicini e il preside della scuola elementare credevano tutti che stesse soffrendo in silenzio. Hanno ripetutamente chiamato la polizia di Waterbury e il Dipartimento per l’infanzia e le famiglie del Connecticut per intercedere per un bambino che, a loro dire, era così affamato da mangiare dalla spazzatura e rubare il cibo ai suoi compagni di classe.

Sembrava un sopravvissuto all’Olocausto

“Sembrava”, ha detto il detective Steve Brownell del Dipartimento di Polizia di Waterbury, che lo ha interrogato in seguito in ospedale, “un sopravvissuto all’Olocausto”. Alla fine del mese scorso, la matrigna dell’uomo, Kimberly Sullivan, 57 anni, è stata portata in tribunale presso la Corte Superiore di Waterbury. È stata accusata di rapimento, aggressione, crudeltà, sequestro di persona e messa in pericolo sconsiderato. Se condannata per tutte le accuse, potrebbe scontare il resto dell’ergastolo. Il mese scorso si è dichiarata non colpevole.

“È fermamente convinta di non aver fatto nulla di male”, ha dichiarato il suo avvocato, Ioannis Kaloidis, in un’intervista. Kaloidis ha attribuito la colpa al padre biologico, Kregg Sullivan, deceduto nel gennaio dello scorso anno. (La madre biologica aveva rinunciato alla potestà genitoriale a favore del signor Sullivan, con il quale era stata brevemente sposata.)

“Tutto fa sembrare che Kim Sullivan abbia preso tutte le decisioni, che lo abbia ritirato da scuola, che abbia deciso cosa avrebbe mangiato o meno, che abbia deciso quando sarebbe andato dal medico”, ha aggiunto Kaloidis.

Intervenendo in una conferenza stampa la scorsa settimana, l’avvocato Kaloidis ha contestato le affermazioni dell’uomo sulla sua prigionia. “Dove sono le manette?”, ha chiesto. “Dove sono le catene? Dove sono i segni di costrizione? Non torna.”

Oltre al figliastro, la signora Sullivan aveva avuto anche due figlie più piccole con Kregg Sullivan – Alissa, ora 29enne, e Jamie, ora 27enne – che sembravano essere libere di andare e venire a loro piacimento. In effetti, diversi vicini di Blake Street hanno affermato di non aver mai saputo che ci fosse un terzo figlio.

L’uomo, in fase di recupero presso un centro medico del Connecticut, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Durante un’udienza in cui un giudice ha ordinato alla signora Sullivan di indossare un braccialetto elettronico alla caviglia durante il periodo di libertà su cauzione, Donald E. Therkildsen Jr., un avvocato che rappresenta lo Stato, ha dichiarato alla corte che, quando ha incontrato la vittima, “la sua prima domanda è stata: ‘Perché lei se ne va in giro mentre io sono stato rinchiuso in una stanza per 20 anni?'”.

Mentre guarisce, la città si sta scontrando con il fallimento delle autorità incaricate di aiutarlo. E un altro interrogativo, ancora più inquietante, persiste: come è potuto accadere a un bambino per il quale così tante persone erano così preoccupate?

Nella sua stanza, chiusa dall’esterno con una serratura a scorrimento, l’uomo ha letto e riletto una manciata di libri, ha dichiarato alla polizia, cercando parole che non conosceva su un dizionario. “Alla fine si è istruito”, si legge nella dichiarazione giurata della polizia.

La porta, con le sue serrature e il rinforzo in compensato, è stata inserita come prova nel caso. Era “chiaramente destinata a tenere qualcuno dentro, non qualcuno fuori dalla stanza”, si legge nel documento della polizia.

Per un certo periodo, al ragazzo era permesso uscire dalla sua stanza per circa un’ora al giorno per sbrigare le faccende domestiche. Usciva solo per portare il cane di famiglia a fare i bisogni in giardino, ha raccontato alla polizia, uscite che duravano circa un minuto. A volte, quando la matrigna era fuori casa, suo padre lo lasciava uscire dalla stanza per guardare insieme la televisione. Dopo la morte del padre, l’uomo ha raccontato alla polizia, la sua reclusione nella sua stanza è diventata quasi totale.