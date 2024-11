Disney, le teorie sui film più assurde e sinistre dei fan

Che il mondo di internet sia tanto straordinario quanto profondamente enigmatico è cosa ormai risaputa. Sul web, infatti, circola davvero di tutto e su tutti gli argomenti possibili e immaginabili. La Disney, tutto colori, allegria e brioso sfarzo, però, potrebbe celare un lato inquietante e sinistro. È quello che pensano alcuni fan, che sul web hanno avanzato le più assurde teorie, talvolta anche oscure, riguardo ai film. Scopriamone qualcuna tra le più divertenti e fantasiose.

Teorie Disney, da Frozen a Cenerentola

Tra i film più di successo di sempre c’è Frozen – Il regno di ghiaccio, uscito nel 2013. I diversi personaggi del film hanno appassionato milioni di fan in tutto il mondo, ma qualcuno si è concentrato su Kristoff, un venditore di ghiaccio, e su un particolare ben preciso, ovvero il suo cappotto. Per alcuni fan, infatti, questo pare essere fatto di pelliccia e non una qualunque, bensì quella di renna. Curiosamente il migliore amico di Kristoff è proprio Sven, una renna che lo accompagna in tutte le sue avventure. Contestualmente alla storia, però, si crede che i raccoglitori di ghiaccio abbiano ucciso la madre di Sven e poi Kristoff abbia deciso di prendersi cura di lui, dopo che gli è stata donata la pelliccia. Un regalo, forse. Il mistero si infittisce.

La storia di Cenerentola è senza dubbio una delle più iconiche tra quelle Disney. Eppure, anche questa non sfugge alle teorie di alcuni fan, che ritengono che la fata madrina di Cenerentola sia in realtà sua madre che le appare come un fantasma. E non finisce qui. La trama costruita dai fan assume toni da noir anni Cinquanta. Pare infatti che la matrigna di Cenerentola abbia ucciso sua madre e poi abbia sposato e ucciso suo padre per soldi. La madre riesce però a tornare sotto forma di angelo custode, aiutando Cenerentola ad arrivare al ballo. Non proprio la sinossi tipica per un film Disney.

Biancaneve e lo “squilibrato” Peter Pan

Altro film, altro giro nei meandri oscuri delle teorie più assurde. Questa volta si parla di Biancaneve e di una teoria alquanto inquietante dei fan. Alcuni, infatti, sostengono che il principe sia in realtà la morte sotto mentite spoglie. I fan, in particolare, si sono concentrati su una scena del classico Disney, quando Biancaneve incontra per la prima volta il suo principe vicino a un pozzo. Lei arretra e si spaventa, e i fan hanno pensato che la sua reazione derivi dal fatto che avesse percepito lo spettro della morte incombere su di lei. Aggiungendo benzina sul fuoco delle teorie, altri hanno pensato che Biancaneve fosse morta fin dall’inizio e che il principe non fosse in realtà un vero principe, ma piuttosto una rappresentazione addolcita del Tristo Mietitore. Il significato di macabro con questa teoria ha raggiunto nuove e incredibili vette espressive.

In quanti sono cresciuti con il mito di Peter Pan? Bene, perché esiste una teoria dei fan anche su questo classico intramontabile. Qualcuno sostiene infatti che i ruoli di buono e cattivo del film debbano essere capovolti, vedendo Peter Pan come un malvagio rapitore e Capitan Uncino come un uomo che cercava di sventarne i malefici piani. Peter Pan, infatti, per qualcuno è solo “uno squilibrato criminale che ingannava e intrappolava i bambini a Neverland”.

Non guarderete più questi classici Disney con gli stessi occhi innocenti di un tempo, ne siamo sicuri.