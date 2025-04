Strage di ragazzi sabato notte sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, in provincia di Taranto. Bilancio tragico, 4 i giovani che hanno perso la vita. Giovanni, Paolo, Giorgia e Anita: il più grande aveva 22 anni, le due ragazze più giovani solo 16. Il primo era un operaio, gli altri tre studenti. Erano due coppie di fidanzati e tornavano a casa dopo aver trascorso la serata in un locale di Taranto dove avevano festeggiato il compleanno di Paolo Marangi, di Sava, che a mezzanotte aveva fatto un brindisi e spento 19 candeline. Era nato il 6 aprile del 2006.

Giovanni Massaro, operaio 22enne di Torricella, guidava la Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi frontalmente contro un albero di ulivo, all’uscita da una curva. Sull’albero secolare sono visibili i segni del violento impatto. L’incidente si è verificato nei pressi della centrale Enel di Lizzano. I soccorritori si sono trovati davanti una scena orribile: i ragazzi erano morti tutti sul colpo e la loro auto era accartocciata.

Due delle vittime, dopo il violento impatto, sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, mentre le altre due sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul terreno sono rimasti un orecchino e una sigaretta elettronica. Un’immagine straziante.