Strangola e uccide la moglie davanti ai figli piccoli al culmine di una lite

Strangola e uccide la moglie al culmine di una lite casalinga. Lo ha fatto davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. L’ennesimo femminicidio è avvenuto questa notte, intorno alle 5, a San Felice a Cancello, nel Casertano. Il presunto autore del delitto è un 30enne, albanese, trovato davanti l’ingresso dell’abitazione in stato confusionale, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma in attesa del magistrato della procura di Santa Maria Capua Vetere. Sul posto i carabinieri della compagnia di Maddaloni. La moglie era una connazionale di 24 anni.