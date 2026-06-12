Ha tentato di sequestrare di una minorenne nella zona della stazione ferroviaria di Perugia, ma la mamma della piccola ha prima rincorso e poi bloccato l’uomo, riuscendo a farlo arrestare dalla polizia. La notizia è riportata dal Messaggero e ricostruita in una nota degli inquirenti. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza nei pressi della stazione di Fontivegge, dove era stato segnalato un tentativo di sequestro di persona ai danni di una minorenne. Alla fine l’uomo, 29 anni, di origini straniere è stato fermato, risultando già gravato da numerosi precedenti di polizia. Per lui è scattata l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato.

La madre della minorenne ha spiegato di essere stata avvicinata dall’uomo che, senza un apparente motivo, ha afferrato la figlia tentando di portarla via. A quel punto lei, dopo averlo rincorso era riuscita a riprendere la bambina, terrorizzata da quanto accaduto, è riuscita a contattare la polizia. Nonostante ciò, lui ha continuato a molestare la minore, fotografandola con il cellulare. Accompagnato in questura, gli accertamenti hanno permesso, anche mediante le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, di dare riscontro a quanto riferito dalla vittima. L’uomo è stato quindi arrestato per tentato sequestro di persona aggravato e rinchiuso nel carcere di Perugia a disposizione dell’Autorità giudiziaria.