Un episodio che ha sconvolto la comunità universitaria di Cagliari si è verificato quando uno studente ha trovato un ago all’interno di un piatto di carne servito nella mensa dell’ateneo. Lo studente, che ha preferito rimanere anonimo, ha raccontato di essersi accorto in tempo del pericolo, evitando di ingerire l’ago. “È stato un vero shock,” ha dichiarato, sottolineando la gravità della situazione.

La reazione dell’associazione universitaria NextUnica

L’incidente ha suscitato una forte reazione da parte dell’associazione universitaria NextUnica, che ha espresso preoccupazione e indignazione per l’accaduto. In un comunicato stampa, l’associazione ha definito “inaccettabili” episodi come questo, ricordando che le mense universitarie dovrebbero rappresentare luoghi sicuri dove gli studenti possano mangiare senza timori per la loro salute. “Non è la prima volta che emergono problemi legati alla qualità e alla sicurezza dei cibi serviti,” ha aggiunto NextUnica, enfatizzando che la presenza di un ago in un piatto è un fatto di estrema gravità.

Studente trova un ago in un piatto di carne alla mensa universitaria di Cagliari (foto ANSA) – Blitz quotidiano

La richiesta di chiarezza da parte di NextUnica

NextUnica ha annunciato che intende chiedere chiarimenti all’Ersu (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari), sull’efficacia dei controlli e sulla qualità dei cibi serviti nelle mense. L’associazione ha sottolineato l’importanza di comprendere cosa abbia causato l’incidente e quali misure verranno adottate per evitare che situazioni simili si ripetano. “Vogliamo capire cosa non ha funzionato,” ha dichiarato un rappresentante di NextUnica.

La sollecitazione a un intervento immediato

Infine, NextUnica ha sollecitato l’Ersu ad ascoltare le preoccupazioni degli studenti e a intervenire tempestivamente per garantire che le mense diventino luoghi sicuri e di qualità. “Gli studenti hanno il diritto di usufruire di un servizio adeguato e sicuro,” ha concluso l’associazione, richiamando l’attenzione sulla necessità di azioni rapide, soprattutto in un periodo di difficoltà economica e sociale che colpisce anche gli studenti universitari.