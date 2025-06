Tra le notizie che arrivano dal mondo ci spostiamo dagli Stai Uniti alla Russia. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo da una notizia che arriva dagli Stati Uniti ma ci riguarda da vicino. L’Italia è tra le mete imperdibili dell’estate 2025 secondo il New York Times. Dalle spiagge di Forte dei Marmi alle colline del Chianti, passando per il fascino barocco di Lecce, la vitalità di Roma e la bellezza mediterranea di Porto Ercole: la penisola si conferma una destinazione d’eccellenza per il turismo internazionale, sottolinea il ministero del Turismo in un post su Instagram che rilancia il NYT.

Restando in America, in California continuano le manifestazioni di protesta contro la politica anti-immigrazione dell’amministrazione Trump. La polizia ha annunciato che 60 persone sono state arrestate negli scontri scoppiati anche a San Francisco, mentre a Los Angeles, dove le proteste sono partire, sono almeno 27 quelle finite in manette. Tra i presunti crimini ci sarebbe il lancio di una molotov contro un agente e una motocicletta contro un cordone di polizia. “I nostri agenti sono sotto attacco da parte dei manifestanti”, ha detto il capitano della polizia della città, Raul Jovel.

Il presidente argentino, Javier Milei, ha attaccato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, definendolo un “teppista” durante la cerimonia di chiusura del Forum economico di Madrid. Il leader ultraliberista ha fatto irruzione sul palco, applaudendo il pubblico e cantando la canzone ‘Yo soy el león’ (Io sono il leone), che aveva usato durante la sua campagna elettorale. “Viva la libertà, maledizione. Morte al socialismo!”, ha gridato dal podio, mentre la folla ha risposto scandendo parole offensive verso Sánchez.

Spostiamoci in Russia, per le parole del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che ha commentato la notizia secondo cui il segretario generale della Nato, Mark Rutte, vorrebbe vedere “aumentare del 400%” la capacità di difesa aerea e missilistica dell’Organizzazione in risposta alla minaccia russa. “Ora l’Alleanza atlantica, dopo aver gettato via ogni maschera, sta dimostrando in modo palese la sua essenza di strumento di aggressione e di scontro”, ha riferito Peskov.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato oggi che la barca umanitaria Madleen, diretta a Gaza con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg, è stata dirottata e sta per attraccare in Israele da dove i suoi passeggeri dovranno “tornare nei loro Paesi”. La barca a vela “sta dirigendosi in sicurezza verso le coste di Israele. È previsto che i passeggeri tornino nei loro paesi”, ha dichiarato il dicastero in una nota poco dopo che la ong Freedom Flotilla che ha noleggiato la nave ha annunciato che l’imbarcazione era stata “abbordata” dalle forze israeliane.