A Los Angeles cresce la tensione. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati diversi scontri tra i manifestanti, che protestavano contro la politica anti-immigrazione dell’amministrazione Trump, e la Guardia Nazionale, inviata su richiesta del presidente per riportare l’ordine. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, gli uomini della Guardia Nazionale avrebbero colpito i manifestanti con i manganelli ricorrendo anche all’utilizzo dei lacrimogeni e soprattutto dei proiettili di gomma, sparati sulla folla e non solo.

La reporter colpita da un proiettile di gomma

Nel tentativo di sedare i tumulti in città, sono stati molti i proiettili sparati all’altezza degli occhi e delle gambe. In diretta, mentre documentava lo svolgimento delle proteste a Los Angeles, Lauren Tomasi, corrispondente australiana dell’emittente Nine Network, è stata colpita a una gamba da un proiettile di gomma. Mentre realizzava il servizio, infatti, la reporter è stata colpita alle spalle con un colpo sparato da uno degli agenti di polizia in tenuta antisommossa.

In questo clima di caos, sono stati molti i giornalisti e gli attivisti che hanno denunciato ferite e violazioni della libertà di stampa. Intanto, le proteste si sono estese anche a San Francisco, dove 60 persone sono state arrestate. Inoltre, secondo quanto riferito dai media statunitensi, il Dipartimento della Difesa, su disposizione del presidente, avrebbe preallertato 500 marines pronti a essere dispiegati a Los Angeles.