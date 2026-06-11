Ha dato alla luce il suo bambino nel Policlinico di Messina e, a meno di 48 ore dal parto, si è laureata da remoto in Scienze giuridiche, direttamente dalla stanza dell’ospedale. Il suo piccolo, Maurizio, 3,160 chilogrammi, doveva nascere intorno al 20 giugno, ma ha anticipato i tempi spiazzando la mamma che, considerando la data presunta del parto, aveva ritenuto di poter fare in tempo a conseguire il titolo prima della nascita. Considerando che la ripresa dopo il parto naturale è stata per lei rapida, la neomamma ha scelto di voler conseguire il titolo, anche in un momento così delicato di ripresa fisica e psicologica.

“Mi sento ancora un po’ frastornata per le tante emozioni vissute – racconta la neo mamma e neo dottoressa Diana Cariolo, di 26 anni – ringrazio l’ospedale per la sensibilità dimostrata e per avermi agevolato, anche sul piano logistico, per completare il mio percorso”. “Auguriamo alla mamma e al piccolo Maurizio un futuro felice e pieno di soddisfazioni – ha detto la direttrice amministrativa del Policlinico di Messina, Elvira Amata – è una gioia sapere che il nostro ospedale è stato scenario di un momento doppiamente felice che, di certo, resterà impresso nella memoria di questa famiglia”.