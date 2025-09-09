Cinque giovani di Brindisi, quattro appena maggiorenni e un minorenne, sono finiti al centro di un’inchiesta per una presunta violenza sessuale di gruppo. La vicenda riguarda una ragazza trevigiana di diciannove anni, conosciuta durante una vacanza estiva a Malta lo scorso luglio. Secondo quanto emerso, la giovane ha raccontato quanto accaduto solo al rientro in Italia, confidandosi con i genitori e poi rivolgendosi alle autorità. La procura di Brindisi ha aperto un fascicolo d’indagine e disposto il sequestro dei telefoni dei ragazzi coinvolti, al fine di raccogliere eventuali prove utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

Il racconto della vittima e le versioni contrapposte

La diciannovenne ha dichiarato di aver trascorso la serata in compagnia del gruppo, frequentando vari locali dell’isola. Successivamente avrebbe accettato di raggiungerli nel loro alloggio, ma in condizioni di alterazione per l’alcol consumato. In quel contesto, secondo la denuncia, quattro ragazzi avrebbero approfittato della sua vulnerabilità, mentre il più giovane avrebbe soltanto assistito. I ragazzi, dal canto loro, hanno ammesso i rapporti sessuali, ma sostenendo che fossero stati consensuali. L’inchiesta, ancora in corso, dovrà chiarire le circostanze, valutare le testimonianze e verificare i riscontri raccolti attraverso i dispositivi sequestrati.