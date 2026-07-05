Su WhatsApp è aperta la registrazione del nome utente. Questa funzione, disponibile anche in Italia, è stata pensata per rafforzare la privacy degli iscritti, permettendo di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di telefono. Da questa settimana, infatti, sarà possibile riservare il proprio nome utente, in vista del lancio definitivo previsto nel corso dell’anno. Con oltre tre miliardi di utenti nel mondo, WhatsApp prevede che molti nomi desiderati coincidano. Per questo motivo le prenotazioni vengono aperte con anticipo rispetto all’arrivo della funzione, così da consentire a tutti di scegliere il nome più adatto.

Per tutti quelli che dovessero avere difficoltà nella scelta, sarà disponibile un generatore automatico in grado di proporre opzioni personalizzate. Piccole imprese, creator e organizzazioni potranno invece scegliere di mantenere lo stesso nome utente già utilizzato su Instagram o Facebook, per rimanere ben riconoscibili online. Come già sottolineato dall’azienda, non sarà disponibile alcuna directory di ricerca né suggerimenti sui contatti. Per messaggiare qualcuno per la prima volta, infatti, sarà necessario conoscere con esattezza il suo username.

Nome utente su Whatsapp: come fare

Per riservare il proprio nome utente bisogna utilizzare l’ultima versione dell’app. L’utente dovrà poi aprire le impostazioni dell’applicazione, selezionare “account”, poi “nome utente” e infine digitare il nome utente desiderato, se disponibile. Per il nome scelto bisognerà rispettare alcuni parametri: non si possono superare i 35 caratteri complessivi, il nome non può cominciare con “www” né terminare con un’estensione di dominio; lo username deve iniziare con una lettera e non si può generare un nome utente solo con numeri e simboli. Sono ammessi punti o trattini bassi, ma non è possibile inserire due punti consecutivi.

È inoltre prevista la possibilità di impostare una “chiave del nome utente” opzionale, una sorta di codice che le altre persone dovranno conoscere per poter inviare un primo messaggio, aumentando così il controllo su chi può contattare l’account. Una volta attiva la funzione, quando si avvia una conversazione con una persona o un’azienda, il numero di telefono non sarà più visibile, a condizione che l’opzione sia stata attivata dall’iscritto.