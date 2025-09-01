A Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, lo scorso 27 agosto tre clienti del ristorante “Sushi Shiro” hanno consumato una cena a base di sushi e vini pregiati, il tutto senza sborsare neanche un centesimo. Al termine della cena, infatti, sono scappati senza pagare il conto. I tre pensavano di averla fatta franca, ma sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

La taglia del titolare

Il titolare del ristorante, disponendo delle immagini raccolte con i sistemi di videosorveglianza, ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri e poi sui social, pubblicando i volti dei responsabili del furto. Ha poi messo una taglia di 200 euro, che donerà a chi gli fornirà informazioni utili a identificare i colpevoli. Lo staff del ristorante ha poi pubblicato un messaggio: “Attenzione. Avviso a tutti i locali della zona di Vittorio Veneto e Conegliano e vicinanze: tre signori il giorno 27/08/2025 hanno mangiato ad un valore elevato senza pagare presso il nostro locale. Se li vedete chiamate subito il 112”.

Stando a quanto ricostruito, i tre clienti avrebbero usufruito del classico menu “all you can eat”, mangiando quindi tutto quello che volevano a soli 28 euro. I tre, però, hanno scelto anche alcune bottiglie di vino piuttosto costose, facendo lievitare il conto fino a 180 euro circa, una somma mai pagata.