Un nonno era andato all’asilo nido nella periferia meridionale di Bangor, a Sydney, per prendere il nipote e riportarlo a casa. Al suo arrivo, però, i responsabili della struttura gli hanno affidato un altro bambino, che dormiva in una stanza buia. L’uomo, senza rendersi conto dell’errore, è tornato a casa con il bambino sbagliato. Il malinteso è venuto fuori solo quando la mamma del piccolo in questione è andata a sua volta a recuperarlo al nido, senza però trovarlo. La donna si è subito allarmata, senza però capire che fine avesse fatto suo figlio. I responsabili dell’asilo, inoltre, non le ha saputo dire chi fosse la persona che l’aveva portato via. “Non sapevano chi fosse. Non sapevano che aspetto avesse, a parte il fatto che indossava pantaloncini corti ed era un uomo anziano”, ha dichiarato la donna.

“Un errore imperdonabile”

L’uomo, resosi conto dell’errore, ha riportato indietro il bambino il più velocemente possibile. “Non siamo arrabbiati con lui. Piuttosto, diamo tutta la colpa all’asilo nido per questo errore imperdonabile”, ha dichiarato la madre del bambino. La donna, infatti, si è scagliata contro gli operatori dell’asilo nido accusandoli di essere stati fin troppo negligenti. Al Sydney Morning Herald, la moglie del nonno ha dichiarato che suo marito era assolutamente “devastato per quanto accaduto”. Trisha Hastie, la direttrice dell’asilo, ha inviato una nota di scuse alle famiglie coinvolte, sottolineando la gravità di un incidente isolato. Ha poi aggiunto che un caso simile non era mai accaduto prima, rimarcando il rafforzamento delle procedure per “garantire che ciò non accada mai più”.

Hastie, infatti, ha affermato che i protocolli previsti non sono stati seguiti correttamente e che l’educatore responsabile è stato allontanato. Riguardo lo spiacevole incidente, il Dipartimento dell’istruzione del New South Wales ha avviato un’indagine sul nido. Questo episodio si è verificato in un momento di maggiore consapevolezza in merito alla sicurezza negli asili nido australiani. Lo scorso mese, infatti, l’Australia ha approvato una nuova legge per rendere ancora più efficiente la gestione degli asili e il modo in cui le autorità possono intervenire in caso di abusi.