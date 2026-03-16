Tamponamento tra due tram su via Prenestina a Roma. Dieci i feriti trasportati in ospedale, nessuno in gravi condizioni. L’incidente è accaduto la mattina di oggi, lunedì 16 marzo, all’altezza via Erasmo Gattamelata. Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica. Sul posto la polizia locale del V Gruppo Prenestino che ha messo in sicurezza l’area, con chiusura temporanea della sede tranviaria.

Alcuni passeggeri rimasti feriti sono stati curati sul posto. I 10 trasportati in ospedale sono 3 in codice giallo e 7 in codice verde.