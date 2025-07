Sulla spiaggia libera di Borraco, a Manduria, in provincia di Taranto, alcune donne senza costume, di cui due completamente nude e una in topless, hanno scatenato la reazione indignata di numerose famiglie. In particolare, le mamme, pensando ai propri bambini, hanno pubblicamente denunciato l’episodio, un caso che naturalmente sta dividendo l’opinione pubblica. Sui social, infatti, si è acceso il dibattito, tra chi difende la libertà individuale e chi invece chiede regole più severe. Intanto, sulla questione le autorità sono chiamate a valutare se siano state violate o meno le norme sul naturismo.

La protesta delle famiglie

Alcune madri, presenti sulla spiaggia libera di Borraco, hanno lamentato la presenza di donne completamente nude o in topless, a pochi metri dai loro figli e dalle loro figlie: “Non siamo su una spiaggia per nudisti e questo comportamento è irrispettoso nei confronti dei bambini presenti”, ha protestato una madre. Stando alle testimonianze raccolte da testate locali come La Voce di Manduria e Quotidiano di Puglia, le protagoniste di questa vicenda sono tre donne che avrebbero trascorso alcune ore sulla battigia, ignorando le numerose proteste dei bagnanti. La loro presenza pare abbia creato subito tensione, con alcuni bagnanti che hanno preferito allontanarsi e altri che, al contrario, hanno espresso solidarietà alle donne. Al momento, però, non risulta alcuna denuncia ufficiale, ma la vicenda continua a far discutere.

In Italia il naturismo non è vietato, ma è soggetto a limitazioni. Le leggi nazionali non contemplano un reato specifico per chi pratica il nudismo, ma prevedono sanzioni se il comportamento “offende il comune senso del pudore” o avviene in luoghi non autorizzati. Esistono infatti spiagge ufficialmente riconosciute per il naturismo. Quella di Borraco, però, non rientra tra queste. Dalla spiaggia ai social: in poche ore, infatti, la vicenda è rimbalzata virale online, alimentando una lunghissima serie di commenti da parte degli utenti. C’è chi ha condannato fermamente quanto accaduto, parlando di mancanza di rispetto, e chi invece ha difeso la scelta delle donne invocando la libertà individuale. Altri, invece, hanno chiesto a gran voce regole più chiare e maggiore controllo sulle spiagge pubbliche.