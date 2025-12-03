Cresce l’apprensione per Tatiana Tramacere, 27 anni, di Nardò (Lecce), scomparsa il 24 novembre. Secondo quanto emerge dalle indagini coordinate dalla procura di Lecce, finora non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un grave pericolo per la giovane. Le ricerche continuano anche oltre la Puglia, con i carabinieri che ascoltano amici e contatti di Tatiana, inclusi quelli avvenuti sui social, dove era molto attiva e seguita da migliaia di persone. In Salento proseguono le testimonianze raccolte da amici e conoscenti, ma nonostante l’impegno delle autorità non ci sono al momento elementi concreti. Su tutta la vicenda viene mantenuto il massimo riserbo.

Le dichiarazioni della madre

“Questo Alessandro era un’ossessione. Lui è andato in officina, è venuto due volte a casa, ma Tatiana non ne voleva sapere niente”, ha raccontato la madre di Tatiana al programma La vita in Diretta, riferendosi al 30enne con cui la figlia aveva avuto una relazione. La donna ha aggiunto: “E’ strano” che Alessandro non si faccia vedere da qualche giorno. Secondo la madre, Tatiana sarebbe partita “giovedì per Brescia per riappacificarsi con il ragazzo”. “Quando lunedì è uscita di casa era normale. Era diretta al lavoro a Lecce. Poi non abbiamo saputo più niente: buio totale”, ha concluso in lacrime l’appello: “Tatiana torna a casa”.