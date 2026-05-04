Teheran sostiene di aver respinto una nave militare americana che voleva attraversare lo Stretto di Hormuz, mentre Washington nega qualsiasi attacco. Secondo l’agenzia iraniana Fars, l’episodio si sarebbe verificato nei pressi dell’isola di Jask: due missili avrebbero colpito un’unità statunitense dopo che questa “aveva ignorato gli avvertimenti iraniani”. Fonti locali citate dai media di Teheran riferiscono che la nave si sarebbe poi allontanata dall’area, mentre la televisione di Stato parla di un’azione della marina iraniana che avrebbe “impedito l’ingresso di navi da guerra statunitensi nello stretto di Hormuz”.

Di segno opposto la ricostruzione americana. Un alto funzionario degli Stati Uniti, citato dal giornalista di Axios Barak Ravid, ha smentito che una nave sia stata colpita da missili iraniani. La versione è stata ribadita anche dal Comando Centrale Usa (Centcom), che su X ha dichiarato: “Nessuna nave della Marina statunitense è stata colpita. Le forze Usa stanno supportando il Project Freedom e continuano ad applicare il blocco navale ai porti iraniani”.