Il premier canadese Mark Carney è a Erevan in Armenia per partecipare ad un vertice della Comunità politica europea, una piattaforma per discussioni politiche e strategiche sul futuro dell’Europa istituita nel 2022 a cui hanno aderito anche alcuni Paesi extra europei del Caucaso.

A causa della presenza del Canada, c’è chi parla di possibile adesione di Ottawa alla Ue. Una cosa del genere non è ovviamente all’ordine del giorno anche perché, in questo caso stiamo parlando di un vertice che non riguarda solo i Paesi Ue. Quella che sembra solo un’idea sta però crescendo, e di molto, nei sondaggi tra i canadesi. Ed anche in Europa ci sono Paesi come la Francia e la Finlandia che si sono detti favorevoli ad un allargamento del genere.

La ragione di questo forte avvicinamento tra il Canada e l’Unione Europea, che già sono due partener strategici, è la frattura in corso con gli Stati Uniti, con Trump che nei mesi scorsi ha addirittura chiesto ad Ottawa di diventare il 51esimo stato Usa.

Mark Carney al vertice della Comunità politica europea

Quello che al momento è solo un forte avvicinamento tra la Ue e il Canada è stato consacrato oggi a Erevan in Armenia dove è iniziata l’ottava riunione della Comunità politica europea. Per le istituzioni Ue sono presenti il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, le presidenti Roberta Metsola e Ursula von der Leyen (rispettivamente del Parlamento Europeo e della Commissione), oltre che l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas. Presenti, inoltre, i segretari generali della Nato Rutte, del Consiglio d’Europa Berset e dell’Osce Feridun Sinirlioğlu, il presidente ucraino Zelensky e appunto il primo ministro canadese Mark Carney. Il Canada interverrà in qualità di ospite esterno. L’Italia è invece rappresentata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, “in un mondo sempre più imprevedibile, siamo lieti della presenza qui del primo ministro del Canada Mark Carney. Siamo qui per discutere di come rafforzare l’integrazione con i nostri alleati e partner in tutto il mondo”. Metsola ha definito l’incontro “eccellente” e ha riferito di aver discusso i passi da compiere “in futuro per avvicinarci a coloro che condividono i nostri valori e il nostro impegno nei confronti dei principi fondamentali della nostra società”.

A margine della riunione si è poi tenuto un trilaterale tra Carney, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e Ursula von der Leyen. “La presenza del Canada al vertice della Comunità politica europea — il nostro primo ospite non europeo in assoluto — dimostra la nostra vicinanza e il nostro allineamento. Il Canada e l’Ue sono uniti nella difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole e del multilateralismo” ha scritto Costa su X, definendo il premier canadese “un amico e alleato chiave dell’Europa”. “Siamo determinati – ha concluso – a continuare ad approfondire il nostro partenariato strategico. È fantastico poter contare su amici come il Canada!”.